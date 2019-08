Declarațiile cutremurătoare ale vecinilor femeii din București, ucisă de propriul fiu: „Spunea că o omoară” O crima fara precedent a avut loc in sectorul 1 din Capitala, dupa ce o femeie de 74 de ani, fosta profesoara de limba italiana a fost ucisa cu sange rece de catre propriul fiu, un barbat cu probleme psihice. Vecinii au fost alertați de țipetele de groaza ale femeii și unii dintre ei susțin ca aceasta a strigat pe geam dupa ajutor, cu puțin timp inainte de venirea polițiștilor. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

