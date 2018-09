Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea…

- Un schimb de replici a avut loc intre presedintele FIFA, Gianni Infantino, si cel al Federatiei germane de fotbal (DFB), Reinhard Grindel, pe marginea organizarii turneului final al EURO 2024, pentru a carui gazduire candideaza Germania si Turcia, dupa o recenta intalnire a oficialului FIFA cu presedintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca tara sa va "boicota" aparatele electronice americane, in contextul in care relatiile intre Ankara si Washington s-au tensionat puternic in ultimele saptamani, dupa ce SUA au impus sanctiuni si au ridicat

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a obtinut un scor mai bun in randul comunitaii turce din Germania decat in tara sa, scrie DPA, conform news.ro.Sustinatorii sai au sarbatorit aceasta victorie in strada, in noaptea de duminica spre luni, agitand steaguri turce si ale formatiunii…

