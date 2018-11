Declaraţia de unire din 15/28 noiembrie 1918, citită în plenul Consiliului Local Iași Rezolutia de ieri a Consiliului Local (CL) a cuprins mai multe puncte, documentul fiind semnat de toti alesii locali. „Vom milita neabatut pentru denuntarea tratatului Ribbentrop-Molotov, atat de catre noi, precum si de catre tarile care au beneficiat de pe urma acestui rapt teritorial. Vom sprijini pe toate caile legale schimburile permanente de cetateni dinspre Bucovina de Nord si tinutul Herta spre Romania, pentru a-si desavarsi educatia, cultura si intregirea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

