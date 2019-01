De Ziua culturii maghiare se deschid porțile Primăriei Carei. Nu și de Ziua Culturii Naționale Cu ocazia Zilei Culturii Maghiare, in Carei vor fi organizate o serie de manifestari culturale dedicate poeților maghiari Ady Endre și Fenyi Istvan. In acest an se implinește un secol de la moartea poetului Ady Endre, respectiv de la nașterea poetului careian Fenyi Istvan. Șirul manifestarilor va debuta in data de 19 ianuarie 2019, de la ora 11.00, in sala festiva a Primariei Carei. Oamenii de cultura Vegh Balazs Bela și Kereskenyi Sandor vor susține prezentari legate de creația poetului Ady Endre. Incepand cu ora 12.00, autorul Vegh Balazs Bela iși va prezenta volumul ”101 de poezii despre Carei”,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

