De unde s-a inspirat Meghan Markle pentru machiajul de nunta Meghan Markle a ales ca, in ziua in care i-a jurat iubire vesnica Printului Harry, sa nu poarte un machiaj puternic de mireasa, ci mai degraba unul natural care sa ii puna in evidenta trasaturile frumoase ale fetei. Si se pare ca, atunci cand era in cautare de idei pentru un make up perfect, Ducesa a apelat la celebra platforma Pinterest pentru inspiratie. Insusi Daniel Martin, make-up artistul lui Meghan Markle, a dezvaluit recent faptul ca inainte de nunta, aceasta a cautat idei de machiaj pe Pinterest si chiar i-a trimis cateva fotografii…