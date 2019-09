De ultima ora! Fostul presedinte a murit. A avut una dintre cele mai lungi cariere politice continue Jacques Chirac, fostul presedinte al Frantei, a murit, joi, la varsta de 86 de ani. Jacques Chirac a murit joi, 26 septembrie, la varsta de 86 de ani, a anunțat ginerele sau, Frederick Salat-Baroux. Fostul șef de stat, retras din viața publica și politica de mulți ani, locuia cu soția sa, Bernadette Chirac, in casa sa din Paris. „Președintele Jacques Chirac a murit joi, 26 septembrie in mijlocul familiei sale. In pace”, a spus Frederic Salat-Baroux, soțul lui Claude Chirac, fiica fostului presedinte…