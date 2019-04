Stiri pe aceeasi tema

- }n perioada 11 – 13 martie 2019, are loc simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Calendarul simularii este: 11 martie – Limba si literatura romana 12 martie – Matematica 13 martie – Limba si literatura materna 22…

- Elevii de clasa a VII-a si cei de clasa a XI-a care sustin simularile pentru examenele nationale in luna martie vor avea pentru examenul de matematica o noua structura pentru subiecte. Ministerul Educatiei a propus in proiectele de ordin pentru organizarea simularii ca minimum 30% din subiectele de…