Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 se va duela, azi, de la ora 16:00, cu „naționala" Rusiei, in al doilea meci din cadrul Turului de Elita. Rușii gazduiesc competiția. „Tricolorii" au debutat dezastruos in aceasta competiție, echipa antrenata de Daniel Oprescu pierzand cu 5-0 in fața Irlandei, in urma cu 3 zile. Echipa…

- În cadrul unei conferinte pe tema strategiei militare, seful Statului Major General al Fortelor Armate Ruse si prim-adjunctul ministrului apararii Valeri Gherasimov a declarat în legatura cu intentia SUA de a crea o forta militara spatiala sub denumirea de Comandament al Fortelor Spatiale…

- CHIȘINAU, 26 feb - Sputnik. În același timp, "Pentagonul întarește gruparea de trupe în regiune pentru a le angaja într-o operațiune de a-l înlatura de la putere pe președintele Maduro, ales legal", a spus Nikolai Patrușev. © AP Photo / Fernando LlanoDeclarație: Uniunea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia este pregatita din punct de vedere militar pentru o noua criza precum cea a rachetelor cubaneze din 1962, daca Statele Unite vor acest lucru, relateaza Reuters, citata de Rador.Criza rachetelor cubaneze a izbucnit în 1962, când…

- Avertismentul Moscovei a venit chiar de la Vladimir Putin, care a ținut miercuri discursul anual din Duma de Stat. Putin a pomenit din nou Romania in acest context. NATO a reacționat și considera "inacceptabile" amenintarile Rusiei.

- Desi presedintele Vladimir Putin a cerut economiei sale sa creasca mai mult decat media economiei globale, iata ca ceea ce era sa se intample, s-a intamplat: nici macar economia Rusiei nu-l mai asculta pe tar!

- Statele Unite au cerut Rusiei sa-si distruga rachetele de croaziera de tip SSC-8 in terminologia NATO - de tip Novator 9M729 in terminologia rusa - care incalca, acuza Washingtonul, Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza...

- Rusia considera inacceptabil ca Statele Unite sa ceara Moscovei sa distruga sistemul de rachete de croaziera de tip 9M729, despre care Washingtonul susține ca incalca prevederile tratatului din perioada Razboiului Rece, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Rusia a propus organizarea unei…