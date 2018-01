Stiri pe aceeasi tema

- Crucea de Boboteaza nu va mai fi adusa la Biserica de la Academia Fortelor Aeriene din Brasov, pentru ca nici in munti nu mai este gheata. Caldura a intrerupt obiceiul prin care o cruce uriașa era adusa an de an, la aceasta mare sarbatoare, in fața lacașului de cult! Traditionala Cruce…

- Dosoftei Scheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi a declarat, vineri, ca un sobor de preoti si diaconi, condusi de Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, va oficia Slujba de Boboteaza din fata Catedralei mitropolitane. Potrivit acestuia, de Boboteaza vor fi sfintite…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile “Aratarea Domnului” sau “Epifania”, si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine…

- Preotul, maicutele si un grup de sateni din Piatra Fananele lucreaza de doua zile pentru a ridica o cruce de gheata, in curtea Manastirii din Piatra Fantanele, pentru a fi sfintita in ziua de Boboteaza. Lucrarile sunt ingreunate de vremea extrem de calda din aceasta perioada.

- Ceremonia, numita si Sfintirea cea Mare a apei, va avea loc in fata Resedintei patriarhale, dupa ora 11,30, mentioneaza sursa citata. Patriarhia arata ca in curtea Catedralei patriarhale au fost amplasate 24 de vase mari, cu o capacitate de 12.000 de litri de apa de la izvorul din Parcul…

- Pentru prima data in ultimii ani, autoritatile locale au anulat botezul cailor si parada atelajelor , manifestpri programate pe 6 ianuarie, de Boboteaza, din motive ce tin de siguranta cetatenilor.

- Iata cum sa folosesti resturile de la prepararea mesei. Coaja de banana Coaja de banana nu este doar o "folie" de protectie pentru fruct. Ea insasi are o multime de beneficii. O poti folosi la smoothie-uri sau la ceaiuri.Nu mai arunca cojile de banane! Iata cate minuni poti face…

- Boboteaza 2018.Boboteaza se sarbatoreste pe 6 ianuarie si reprezinta una dintre cele mai importante zile pentru credinciosi. Acestia comemoreaza botezul lui Iisus in raul Iordan, vazuta ca o manifestare catre lume a Fiului lui Dumnezeu (Aratarea Domnului).

- În cea de-a doua zi de Craciun se sarbatoreste Soborul Maicii Domnului. Obiceiurile pentru a doua zi de Craciun spun ca in aceasta zi, nasii trebuie sa isi viziteze finii. Cei care uita de finii lor, nu vor avea parte de tot ce isi doresc. E o zi in care rudele indepartate si cele prin alianta…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. Cit6este si POVESTE TRISTA DE CRACIUN.…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- Toti crestinii celebreaza luni Nasterea lui Hristos. La noi, Craciunul incheie postul de 40 de zile si deschide un ciclu de 12 zile, care se termina la Boboteaza. Acest interval asigura trecerea anului vechi spre noul an. Traditia populara spune ca acum se deschid cerurile si mormintele,…

- "Am incercat sa luam legatura cu reprezentantii firmei de transport din Oradea, dar nu raspunde nimeni. Doar soferii au reusit sa ia legatura cu sefii lor si i-au pus sa caute singuri un service, sa repare autocarul. Probabil nu au alta masina de schimb. Au trimis in schimb doi mecanici sa repare…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic.

- Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, MINISTERUL TRANSPORTURILOR in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, are responsabilitatea pregatirii și gestiunii portofoliului de proiecte pentru finanțarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 și post 2020 in conformitate cu Master…

- Este un moment al bilanțului de impliniri și neimpliniri, de lucruri pe care am izbutit sau nu sa le transmit cititorilor. Sunt zone de interes pe care am incercat sa le abordez și dincolo de informațiile transmise s-a creat o legatura sufleteasca ce depașește cu mult relația obișnuita dintre o publicație…

- Alexandru Sinea se considera nevinovat in cazul acuzațiilor de delapidare și taiere ilegala de arbori și a declarat ca beneficiaza de prezumția de nevinovație pana la pronunțarea unei hotarari definitive. A calificat reținerea sa pentru 24 de ore ca ”un eveniment neplacut al vieții mele care nu imi…

- Vechea practica a Avocatului Poporului, aceea de a nu se implica prea mult in controlul de constitutionalitate al legilor si ordonantelor de urgenta ale Guvernului, va fi schimbata, a anunțat vineri seful instituției, Victor Ciorbea. Decizia vine in urma criticilor formulate de Comisia Europeana prin…

- Procurorii DIICOT Bacau investigau o retea de contrabandisti de tigari si au facut o vizita neasteptata acasa la Tolea, care s-a si lasat cu o perchezitie. La plecare, au luat tot ce ar putea avea legatura cu cazul, inclusiv toti banii din casa, pe motiv ca ar putea fi obtinuti pe cale nelegala…

- Israelul considera Ierusalimul drept capitala sa indivizibila, in timp ce palestinienii vor ca partea de est a orașului sa devina capitala viitorului lor stat. Recent, Jared Kushner, ginerele evreu al...

- Sanctiunile au fost stabilite dupa ce in presa au aparut imagini cu pacientii transferati de la sala de operatie la sectia de Terapie Intensiva, plimbati pe holuri, printre vizitatori. In fotografiile care au fost realizate de un vizitator apar mai multi pacienti transportati cu targa pe holurile…

- "Domnul Malin Bot nu reprezinta echipa Corupția Ucide, nu face parte din echipa Corupția Ucide și discursul pe care a crezut de cuviința sa il țina in Piața Victoriei in aceasta seara nu are nicio legatura cu noi. Nu am crezut niciodata ca protestele au nevoie de vreun lider, cu atat mai puțin de…

- Sute de proiecte de finanțare ajung la coș și fonduri europene de miliarde de lei se pierd in aceste zile, din cauza ca Agențiile de Dezvoltare Regionala aplica orbește o „opinie” a Consiliului Concurenței ce contrazice flagrant Ghidul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Intrebat cum vede noua cerere a presedintelui Iohannis de a demisiona de la conducerea Camerei, Liviu Dragnea a raspuns: "Nu-i prima data. Are aceasta placere: mai pune o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia. Asa se lucreaza, coordonat". Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri…

- Inainte ca generalul SRI Dumitru Dumbrava sa ajunga in fata parlamentarilor la audierile din cadrul comisiei parlamentare de control a activitații SRI, fostul ofiter Daniel Dragomir iese la rampa cu dezvaluiri bomba. Intr-un articol pe Facebook, Dragomir scoate la iveala relatia nestiuta dintre procuroarea…

- In urma sesizarii facute de Ministerul Agriculturii, Consiliul Concurenței a demarat o analiza pentru a determina cauzele scumpirii alimentelor in aceasta luna. Potrivit presedintelui institutiei, printre posibilele cauze ar putea fi si creșterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor…

- China si Rusia vor participa luna viitoare, la Beijing, la un exercitiu comun antiracheta simulat pe calculator, a anuntat vineri Ministerul Apararii chinez, pe fondul ingrijorarilor ambelor tari in legatura cu desfasurarea sistemului american de aparare antiracheta THAAD in Coreea de Sud, relateaza…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii de infracțiuni contra umanitații cu privire la acțiunile represive și sistematice desfașurate de regimul comunist impotriva participanților la revolta muncitoreasca anticomunista de la Brașov din 15…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat in aceasta dimineata la sediul DNA, unde este audiat intr-un dosar de coruptie. Unul dintre avocatii liderului social-democrat sustine insa ca este convinsa ca procurorii nu au dovezi impotriva acestuia si vor renunta la acuzatii. "Pentru aceasta…

- Potrivit ofițerului citat, rolul principal al legaturii este reacția la accidente, dar linia telefonica poate fi utilizata și in caz de tensiuni la frontiera. Limba de comunicare este engleza, precizeaza Xinhua. Ministrul finlandez al apararii, Jussi Niinisto, a afirmat ca prin conexiunea…

- Cotatia barilului de petrol Brent a crescut luni la bursa ICE Futures din Londra pana la 62,44 dolari, cel mai ridicat nivel din iulie 2015, dupa ce printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a lansat o ampla operatiune anticoruptie, in cadrul careia au fost arestati zeci de inalti…

- Oana Roman se confrunta cu o situatie la care nu s-ar fi asteptat niciodata! Un site cu produse pentru slabit se foloseste de numele ei pentru a-si face reclama, motiv pentru care vedeta a decis sa iid ea in judecata.

- La doi ani distanța de la tragedia care a cutremurat Romania, incendiul de la Colectiv, unul dintre cei considerați vinovați a ținut sa lanseze un mesaj opiniei publice și familiilor celor care și-au pierdut viața in urma nefericitului eveniment.

- Industria bancara are nevoie de un stadiu de profesionalizare a resursei umane pentru ca se dezvolta tehnologiile si maniera de guvernanta, a declarat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in cadrul "Banking Compliance Summit", organizat de Institutul Bancar Roman…

- Compania Naționala de Investiții a anuțat pe pagina de facebook faptul ca a demarat recepția la terminarea lucrarilor de pe noul stadion al Craiovei, iar procesul va dura cateva zile. Recepția a inceput luni, 23 octombrie, insa CNI nu a oferit o data clara referitoare la finalul acestor ultime verificari,…

- Monica Gabor și sora ei s-au intalnit in Houston. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a postat o imagine in care apare alaturi de Ramona. Monica Gabor și Ramona au o relație speciala. Cele doua petrec mult timp impreuna și se ințeleg de minune. Monica Gabor și sora ei s-au intalnit in Houston unde au…

- Am decis sa solicitam Serviciului Roman de Informatii, pe toata perioada anului 2014, sa vedem de cate ori doamna Laura Codruta Kovesi s-a aflat in sediile SRI K2 si T14. Este vorba doar de vizitele pe care le-a facut dupa ora 17, in afara programului", a afirmat Manda dupa audierea fostului angajat…

- UPDATE ORA 15:50 – Femeia care ameninta vineri ca se arunca de la etajul trei al Corpului B al UAIC a fost convinsa sa coboare, dupa cinci ore in care a stat pe pervazul ferestrei, si a fost transportata la Institutul de Psihiatrie Socola. Politistii si jandarmii ieseni au fost solicitati vineri sa…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat ca nu exista probleme in legatura cu preconizata achizitie de catre Ankara a unor sisteme rusesti de rachete sol-aer S-400 si ca au avut loc de asemenea convorbiri in legatura cu sistemul S-500, au relatat vineri Haberturk si alte cotidiane turcesti,…