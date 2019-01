De ce să nu-ţi mai usuci niciodată rufele în casa. Poţi avea probleme grave de sănătate Oamenii de stiinta sustin ca uscarea rufelor in casa poate duce la probleme grave de sanatate. Uscarea rufelor ude in interiorul apartamentului duce la umezeala ridicata in aer, care reprezinta un risc urias pentru persoanele predispuse la astm si alergii. In plus, uscarea rufelor in casa este asociata cu un numar ridicat de acarieni de praf si spori de mucegai in aer. Studiile arata ca multe persoana nu sunt constiente ca trebuie sa isi aeriseasca locuintele si sa foloseasca ventilatoare. Umezeala de la rufele umede, lipsa ventilatiei si calitatea slaba a aerului sunt amenintari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cabral a anunțat recent ca inca de la Craciun este țintuit in pat din cauza unei hernii. Prezentatorul TV a sperat ca problema se va remedia in scurt timp, dar acest lucru nu s-a intamplat. Cabral a publicat un mesaj pe blogul personal, in care le-a povestit admiratorilor sai cum s-au desfașurat…

- In timp ce Ionuț Dolanescu ținea un spectacol de zile mari, Maria Ciobanu trecea prin clipe cumplite, scrie spynews.ro. Artista, supranumita „ciocarlia muzicii populare romanești", a fost dusa de urgența la un spital din America. Citeste si Maria Ciobanu trece prin momente dificile. Si-a anulat…

- Palpitațiile pot fi semnul unor grave probleme medicale, un ultim studiu avertizeaza in legatura cu potențialul letal al acestor tulburari de ritm cardiac. Aritmia cardiaca se caracterizeaza prin modificari ale ritmului normal al inimii si poate fi una dintre cauzele mortii subite in randul persoanelor…

- Fierul intra în compoziția multor proteine și enzime absolut necesare organismului. Doua treimi din cantitatea totala de fier se afla în structura hemoglobinei, contribuind la transportul de oxigen de la plamân spre țesuturi.

- Clinica de Cardiologie din Craiova unde a fost operat Florin Busuioc realizeaza analize de specialitate numai intr-un anumit program orar, fapt inadmisibil! Spre norocul prezentatorului, medicii au venit de-acasa pentru a-l opera, doar ca a fost transferat ulterior la București, fiind depașiți de situație. …

- De cateva luni, Marinela Chelaru, in varsta de 59 de ani, trece prin momente critice, scrie evz.ro. Ea a vorbit despre perioada grea prin care a trecut in ultimul timp și a declarat ca s-a impacat cu gandul propriei morți. Citeste si SOC in LUMEA MONDENA. O cunoscuta VEDETA de la noi a suferit…

- Kinga Sebestyen arata incredibil de bine la cei 44 de ani ai sai, iar cea mai recenta ședința foto vine sa confirme acest lucru. Cea care a facut fenomenul Kangoo Jumps celebru in Romana și in multe țari europene se poate lauda cu un corp perfect, fara urma de celulita, un abdomen plat, cu patrațele,…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului s-au aflat in comuna Mozaceni din judetul Arges unde au derulat a doua etapa a editiei cu nr.55 a Campaniei "Sanatate pentru sate", dupa ce, in urma cu doua zile, cu sprijinul Centrului Medical Polimed si a companiei Medist, localnicii neasigurati…