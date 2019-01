Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca exista motive de ingrijorare privind economia tarii, in contextul in care euro a atins astazi un nou maxim istoric si creste necontenit de mai bine de o saptamana. "Sigur ca sunt motive de ingrijorare. Am spus si am mai spus-o, nu imi face…

- Schimbarile de la o zi la alta de pe piata valutara nu exprima evolutiile din economie – declara consultantul de strategie al Bancii Nationale, Adrian Vasilescu.El a facut aceste aprecieri in contextul in care moneda euro a depasit ieri pragul critic de 4,7 lei. Evolutii similare s-au intamplat si in…

- Deprecierea monedei nationale in raport cu euro este de 0,6% si doar in situatia in care aceasta se depreciaza cu peste 4-5% intervine rigoarea de analiza a Bancii Centrale, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza AGERPRES . “Este limpede ca…

- "Este limpede ca moneda nationala s-a miscat rapid, in jos, dupa 1 ianuarie, dar nu atat de rapid incat sa ingrijoreze pe cei care fac o analiza riguroasa a pietei. Cartile scriu ca atunci cand o moneda, indiferent pe ce piata, se depreciaza cu peste 4% sau 5%, abia atunci intervine o situatie care…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor, la 3,3%, in luna decembrie a anului trecut, de la 3,4% in noiembrie, potrivit datelor Institutului national de Statistica publicate luni. Rata anuală a inflaţiei se situează astfel, sub prognoza Băncii Naţionale a României anunţată…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6722 lei/euro, o crestere de 0,11% fata de pragul atins marti, un nou nivel record. Marţi, euro a urcat la 4,6670 lei. Miercuri, euro a atins pragul de 4,6722 lei. Acest nivel depăşeşte precedentul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6581 lei/euro, o crestere de 0,24% fata de pragul atins joi. Totodata, aurul a crescut pana la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in prezent, informeaza news.ro.Citește și: Captura RECORD a ofițerilor antidrog:…

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, anunța ca l-a chemat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa dea explicații, dupa ce Banca Naționala a recunoscut faptul ca opt banci straine care op...