- DNA a clasat acum o saptamana si jumatate mita de la Cocos pentru Diacomatu pentru ca...sunt prea multe mite si nu poate face diferenta intre ele! Practic, "cascade de mite"! (nu radeti, chiar asa a scris procurorul vietii, page 11, in the middle)#CititiSiPracticVaCrucitihttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7b/1/16/1f44c.png");">

- Cea mai mare prezenta la vot in ceea ce priveste cele sapte referendumuri nationale de dupa 1989 a fost inregistrata atunci cand cetatenii au fost chemati, in 1991 si 2003, sa se pronunte cu privire la Constitutia Romaniei. Astfel, numarul total al participantilor la referendumul din 8 decembrie…

- Marți, 23 aprilie, am fost la Targoviște și in comuna Voinești, in cea mai mare zona pomicola din Romania, unde, alaturi de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan și colegii liberali de la Dambovița, Adi Oros și Virgil Guran, am avut intalniri cu sute de oameni interesați de propunerile legislative…

- Masura este impusa de Parlamentul european, astfel ca cei care produc, de exemplu, lapte de soia sau chiftele vegetale vor trebui sa gaseasca alte nume pentru aceste produse. O serie de schimbari importante vor avea loc in cazul produselor vegetariene de pe rafturile magazinelor din Romania, in urma…

- Gamada Metal reprezinta povestea transformarii unui atelier de fierarie intr-un brand de succes in Maramures. Principala misiune a societatii autohtone este de a realiza exact ce isi doreste clientul. Acest lucru se realizeaza datorita ideilor creative, a imaginatiei, dar si a venirii cu solutii viabile,…

- 1 aprilie ne aduce o noua taxa de 50 de bani pentru sticlele și borcanele returnabile. Masura a fost impusa de autoritați de anul trecut pentru a stimula reciclarea. Dar nu s-a aplicat pana in prezent pentru ca magazinele sa aiba timp sa se pregateasca pentru a prelua ambalajele de sticla de la clienți.…

- Lidl a anuntat ca retrage de pe piata „Chef Select, sandwich”, sortimentele ”Pui si bacon prajit” si ”Salam de Sibiu si cascaval, 200g“ care contin faina de soia, nedeclarata pe eticheta. Produsul nu este recomandat persoanelor cu alergii la soia.

- Produsele lactate si derivatele autohtone vor putea fi comercializate in targurile de produse traditionale si pe piata organizata la standuri special amenajate, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele onorific al Asociatiei Producatorilor Traditionali si Ecologici din Maramures, Ioan Tataran.…