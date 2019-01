De ce este bine să pui ceapă pe tâlpi, înainte de somn Fie ca este vorba despre talpi crapate sau de alte probleme ale picioarelor, intervine o stare de disconfort și nu numai atunci cand nu avem mereu grija de picioarele noastre. In timpul iernii, acestea pot suferi din cauza frigului, dar și din cauza șosetelor groase. Mulți oameni știu ca talpa picioarelor noastre are puncte de acces directe și puternice conectate la organele interne din corpul nostru. In medicina chineza, aceste puncte sunt numite meridiane și sunt cai spre toate organele din corpul nostru. Exista și multe persoane care sunt sceptice și nu au incredere in aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Este un control care a inceput la finalul anului trecut, in care vor fi verificate documentele. Pana acum, au fost scoase la litcitatie Lotul 1 și Lotul 5.Cel mai probabil, daca totul merge conform planului, abia in 2020 vor ajunge utilajele pe traseu.

- Sistemul endocrin afecteaza toate procesele care au loc in corp. De aceea, este foarte important sa monitorizezi sanatatea glandei tiroide. Unul dintre semnele care iți spun ca ai probleme cu hormonii este o pierdere brusca a parului sau apariția unor modificari in structura firului de par. Celulele…

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita a fost oprit, joi seara, timp de doua ore, din cauza unei defectiuni la sistemul informatic, circulatia fiind reluata informeaza Agerpres. Potrivit reprezentantilor Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Vaslui, intermitente…

- Un bebeluș a murit in urma unui incendiu care a avut loc astazi intr-un imobil din municipiul Vatra Dornei. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in incendiu și-a pierdut viața un bebeluș in varsta de un an și doua luni. Corpul acestuia a fost gasit ars in interiorul imobilului.…

- Un pacient adus cu elicopterul la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța a fost blocat de mașinile parcate pe aleea heliportului. Imagini postate pe Facebook arata cum este preluat pacientul aflat într-o stare critica, care a necesitat transportul de urgența cu elicopterul SMURD la Spitalul…

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie, informeaza…

- Exemplar stralucit al politicii noastre interbelice, Corneliu Coposu a fost totodata și un aparator devotat al cauzei naționale. Marturie a acestei atitudini inaintate și democratice sta intreaga sa publicistica, purtata in cele mai importante publicații politice din țara, precum „Romania noua”, „Ardealul”,…