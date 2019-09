De ce a venit Ramona Bruynseels la BEC cu porumbei albi La ieșirea din instituție echipa de campanie a lui Bruynseels a dat drumul mai multor porumbei albi, semnificand „o noua șansa pentru Romania". „Momentul cu porumbeii semnifica o noua șansa pentru Romania. Credem cu tarie. Cred ca toți cei care au semnat pentru noi cred in aceeași șansa. Iata ca acum vin oameni noi care iși doresc sa schimbe Romania. Am depus astazi 280.945 de semnaturi, dupa cum mi-au spus colegii mei. Ținand cont de faptul ca eu am aparut pe scena politica acum trei luni de zile cred ca pentru noi este o mare realizare ca am strans acest numar. Intr-adevar nu este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

