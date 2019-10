De luni, 7 octombrie, incep lucrari pe strada Magurei din Micești, realizate in cadrul obiectivului de investiții ”Reabilitare canal colector”. Accesul in zona va fi blocat 10 zile, a anunțat Primaria Alba Iulia. ”In 7.10.2019 vor incepe lucrarile de demolare la podețul de pe str. Magurei (Micești, Alba Iulia) in vederea inlocuirii acestuia. Accesul de […] Citește De ASTAZI: Restricții de circulație pe strazi din Micești, pentru lucrari. Zonele vizate in Alba24 .