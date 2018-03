David Hay a demisionat din pozitia de CEO AFI Europe Romania

Stiri pe aceeasi tema

- AFI Europe Romania anunța o schimbare la nivel de top management: domnul David Hay, CEO al companiei in ultimii șapte ani, și-a anunțat demisia și intenția de a-și continua parcursul profesional in afara companiei. Decizia reprezinta o alegere personala a domnului Hay, pe care, deși cu tristețe, managementul…

- Presedintele peruan Pablo Kuczynski a demisionat miercuri, cu o zi inainte de un vot in parlamentul de la Lima pentru demitere, informeaza DPA. Televiziunea Canal N a citat un analist politic potrivit caruia...

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat miercuri determinarea tarii sale de a-si impiedica 'inamicii' sa dobandeasca arma atomica, o declaratie intervenita la cateva ore dupa ce statul evreu a recunoscut ca a lansat un atac aerian in 2007 asupra unui 'reactor nuclear' in Siria, transmite…

- O declaratie pe acest subiect a fost facuta vineri in fata presei de purtatorul de cuvant al guvernului de la Madrid, Mendez de Vigo, dupa ce a fost intrebat daca tema acestui summit se afla pe agenda intalnirii aflata in desfasurare in acel moment intre Mariano Rajoy si presedintele Consiliului…

- Prim-ministrul Sloveniei, Miro Cerar, a demisionat, miercuri seara, dupa Curtea Suprema de la Ljubljana a anulat rezultatul unui referendum privind un proiect feroviar initiat de Guvern, instanta considerand drept unilaterala campania pentru referendum, informeaza presa internationala.

- I. CONSTATARILE PRINCIPALE RETINUTE PENTRU ROMANIA In data de 7.03.2018, Comisia Europeana a lansat rapoartele de țara din 2018 și Comunicarea “Semestrul european 2018: evaluarea progreselor inregistrate in ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice,…

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in Consiliul National de sambata, acolo unde va prezenta si o lista de masuri

- Europarlamentarul Monica Macovei a demisionat din Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ACRE), potrivit unui comunicat de presa. Macovei a demisionat dupa ce a cerut explicatii privind invitarea fostului prim-ministru Victor Ponta ca vorbitor la summitul Aliantei din 22 martie 2018, la…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell.Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- Aurelian Roșca (50 de ani) a demisionat de la HCM Ramnicu Valcea. Fostul antrenor al celor de la CSM București a demisionat aseara, dupa ce Valcea a pierdut surprinzator in fața ultimei clasate, CSM Slatina, scor 16-20. Joi, Aurelian Roșca a venit cu demisia scrisa la birou. Este a treia tentativa…

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Pozitia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost o "pledoarie convingatoare pentru statul de drept si pentru respectarea drepturilor omului, pe care excesele de putere si de autoritate, ignorarea prevederilor Constitutiei si a celorlalte puteri ale statului le pot periclita", a declarat joi seara,…

- La nivel general, orice scrisoare de intentie trebuie sa exprime:• motivul pentru care aplici la locul de munca respectiv;• argumentele care te recomanda drept potrivit pentru pozitia respectiva;• dorinta de a fi contactat pentru a demonstra mai multe. Scrisoarea de…

- Demisie la liderul Ligii a III-a, ACS Sirineasa, cu numai doua saptamani inainte de reluarea campionatului. Antrenorul Dan Vasilica a confirmat demisia, dar nu a dorit sa spuna motivele. „Da, am demisionat. Asa am considerat, nu pot...

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, "vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid"."Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid. Cam…

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, și-a dat joi demisia din functie, ea fiind numita imediat ca secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri despre secretarul general-adjunct al formatiunii, Codrin Stefanescu, ca vorbeste "cam mult si cam rau" pentru pozitia pe care acesta o ocupa in partid.

- Dezvoltatorul israelian AFI Europe, care are in Bucuresti mallul AFI Cotroceni, a semnat un contract pentru inchirierea a inca 2.000 mp din prima cladire a proiectului de birouri AFI Tech Park din Bucuresti catre operatorul de sali de jocuri electronice Game World Group. Compania se adauga…

- Grupul israelian de investitii in real-estate AFI Europe, care si-a consolidat prezenta pe piata locala prin malluri si cladiri de birouri, va demara in urmatoarele doua luni prima etapa a lucrarilor de constructii pentru proiectul rezidential AFI City in cartierul Bucurestii Noi din Capitala, in…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- Potrivit StirileTVR , vii la serviciu o ora pe an, dar esti platit cu zeci de mii de lei! Pare un job de vis, dar este numai una dintre neregulile descoperite de Corpul de Control al Premierului, la Aeroportul Otopeni. Pistele sunt intr-o stare deplorabila, investitiile lipsesc, iar contractele se semneaza…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Victor Ciutacu l-a intrebat pe Codrin Ștefanescu despre informațiile aparute in presa potrivit carora Liviu Dragnea pregatește un CEx in care vor fi demiși Nicolae Badalau și Codrin Ștefanescu. Potrivit informațiilor precizate, Dragnea vrea sa ii elimine pe cei care l-au susținut pe Tudose. Episod…

- Handbalistele junioare II de la LPS Vaslui și-au consolidat poziția a treia in clasament, dupa victoria cu LPS Suceava, scor 29-21. Handbalistele junioare II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au caștigat in deplasare cu LPS Suceava, scor 29-21, consolidandu-și poziția a treia in clasament,…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice Tom Shannon a demisionat joi din Departamentul de Stat american, dupa o cariera de 34 de ani, informeaza Reuters. Numarul trei in ierarhia institutiei, el era diplomatul de cariera cu cea mai inalta functie. ...

- Ciclistul spaniol Alejandro Valverde (Movistar) s-a impus joi in etapa a 2-a a Turului Valenciei, preluand in acelasi timp si conducerea in clasamentul general individual. Cronometrat pe cei 154 km ai etapei disputate pe traseul Betera - Albuixech in 3h53min55sec, Valverde s-a impus la…

- Atribuțiile președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate vor fi exercitate, pana la numirea noului șef al instituției, de catre Razvan Teohari Vulcanescu, vicepreședinte al CNAS. De fapt, Vulcanescu a mai exercitat atribuțiile de șef al CNAS, in intervalul 1 septembrie -22 noiembrie 2017.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Dupa dezvaluirile aparute in investigațiile din Gazeta Sporturilor, ministrul Tineretului și Sportului Marius Dunca a demisionat din funcție, anunța sursele ziarului. Astazi de la ora 11.00, are loc sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care va fi decisa componenta noului guvern Marius…

- "Pentru noi lucrurile sunt simple. Congresul Partidului National Liberal a adoptat o motiune. In cadrul acelei motiuni noi am hotarat susținerea președintelui Iohannis pentru un al doilea mandat la președinție. Evident, in condițiile in care va candida si nu vad niciun motiv sa nu candideze. Nu stiu…

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la învestirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Întrebat daca premierul…

- Ministrul pentru fondurile europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din funcție, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Conform comunicatului, in aceasta perioada au fost lansate…

- Cu 571 de voturi pentru, 29 impotriva si 29 de abtineri, eurodeputatii au adoptat pozitia de negociere a PE cu ministirii UE, potrivit careia controalele pentru exporturile UE ar trebui extinse la instrumentele de supraveghere cibernetica pentru a evita incalcarea drepturilor omului. Discutiile pot…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, considera ca decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata în urma unei analize amanuntite, astfel încât programul de guvernare al coalitiei PSD - ALDE sa fie pus în aplicare. "ALDE…

- PSD a decis, prin vot, in ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Drept urmare, Mihai Tudose a demisionat, iar Romania nu mai are Guvern. Este al doilea prim-ministru demis de PSD intr-un interval de sase luni. Comitetul Executiv Național al Partidului…

- „Liviu Dragnea iși arunca in aer partidul” a comentat jurnalistul Rareș Bogdan, dupa demisia premierului Mihai Tudose. „Din momentul asta, PSD, nu mai conteaza. S-a incheiat jocul. Sunteți la mana președintelui.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a descris planul de pace pentru Orientul Mijlociu al omologului sau american, Donald Trump, drept "insulta secolului", insistand ca palestinienii nu-l vor accepta. Abbas a declarat la o reuniune a liderilor palestinieni ca nu va accepta niciun plan de…

- Seful Politiei Capitalei, chestorul Liviu Dragos si adjunctul sau, comisar-sef Marius Stefan si-au anuntat demisiiile, vineri seara, ca urmare a scandalului legat de politistulEugen Stan, acuzat de pedofilie, anunta Realitatea TV.

- Simona Halep incepe, in premiera, un turneu de Mare Slem din postura de principala favorita la editia 2018 a Australian Open-ului, programata in perioada 15-28 ianuarie. Cinci jucatoare au sanse matematice de a o depasi in clasament la capatul celor doua saptamani de intreceri.

- 3 ianuarie - Una incepe sa-si abordeze constrangerile geografice, cealalta transforma intr-un atu pozitia geografica nefavorabila. Previziunea Geopolitical Futures pentru anul 2018 estimeaza ca cele doua regiuni cele mai volatile ale lumii vor fi Orientul Mijlociu si Asia de Est. Nemultumirea…

- In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit o pe Christina Verchere 46 in functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv CEO al OMV Petrom. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul…

- Vicepresedintele PNL, Gigel Stirbu, a avut o reactie dura dupa ce mai multe formatiuni politice maghiare au anuntat semnarea unei pozitii comune cu privire la autonomie. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, Stirbu sustine ca este socat ca niciun politician nu a taxat aceasta pozitie a maghiarilor.…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis...

- Doina Pana i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor “pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului, informeaza HotNews.ro. Doina Pana arata, in cererea de demisie, ca va ramane parlamentar. Doina Pana ...

- GreenMetric World University Ranking, singura clasificare din lume care masoara angajamentul universitaților in dezvoltarea unei infrastructuri ecologice, include, pentru prima data, Universitatea de Vest din Timisoara. Pentru anul 2017, UVT ocupa pozitia 518 la nivel mondial si pozitia 4 la nivel national.…

- Mirel Radoi a vorbit despre viitorul fiului sau, Denis, care joaca și el fotbal și vrea sa-i calce pe urme tatalui sau. "Fiul meu joaca ba fundaș central, ba mijlocaș central la inchidere ca mine. Dar in ultimul meci a fost atacant și a dat doua goluri. Acum sa vedem ce va juca. Ați vazut și Gigi Becali…