- România și Bulgaria sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent - peste 31 la suta - al fetelor care studiaza în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta, în condițiile în care la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, în medie,…

- Cipru a înregistrat anul trecut un sold negativ de 4,8% din PIB. În 2018, Luxemburg (2,4%), Bulgaria si Malta (ambele 2%), Germania (1,7%), Olanda (1,5%), Grecia (1,1%), Suedia si Cehia (ambele 0,9%), Lituania si Slovenia (ambele 0,7%), Danemarca (0,5%), Croatia (0,2%) si Austria…

- Oficiul european de statistica anunța ca Romania a raportat anul trecut un deficit bugetar fix de 3% din PIB, adica limita maxima impusa de tratatul Uniunii Europene. Țara noastra este una dintre cele doua state despre care Eurostat susține ca au avut deficite egale sau mai mari de 3% din PIB. Celalalt…

- Un singur stat membru al Uniunii Europene - Cipru - a avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe baza metodologiei ESA 2010, sistemul conturilor europene - n.r.) mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 3% din PIB, potrivit unei estimari preliminare publicate…

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…

- In anul 2017, Malta, Cipru, Suedia, Cehia, Luxemburg, Olanda, Bulgaria, Danemarca, Germania, Croatia, Grecia, Lituania si Slovenia au inregistrat un surplus bugetar, in timp ce Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,9% din PIB.

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit agerpres.ro.Citește…

