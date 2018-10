Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele opt luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 648 milioane euro, la 98,009 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro.La finalul anului trecut, datoria externa totala…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 5,83 miliarde euro, in crestere cu 1,599 miliarde euro (37,8%) comparativ cu cel de 4,231 miliarde euro din perioada similara a anului trecut, informeaza Banca Nationala a Romaniei intr-un comunicat.…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 648 milioane de euro in primele opt luni ale acestui an, in timp ce deficitul balantei de plati a ajuns la 5,83 miliarde euro, din cauza importurilor, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,472 miliarde euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 123 milioane euro, balanta veniturilor primare a avut un deficit mai redus cu 304 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare un excedent…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 4,1 miliarde euro, la 97,582 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 4,1 miliarde euro, la 97,582 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu peste patru miliarde de euro, in primele șapte luni ale anului, pana la 97,5 miliarde, potivit datelor publicate astazi de Banca Naționala a Romaniei. In perioada ianuarie – iulie 2018, datoria externa totala a crescut cu 4 105 milioane euro. Datoria externa…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 4,1 miliarde euro, la 97,582 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477…