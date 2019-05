Datoria externă totală a României a crescut cu 397 milioane euro în primele trei luni, ajungând la 99,8 miliarde euro In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR. In perioada ianuarie - martie 2019, datoria externa totala a crescut cu 397 milioane euro. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 67,427 miliarde euro la 31 martie 2019 (67,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,8% fata de 31 decembrie 2018. Totodata, datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 martie 2019 nivelul de 32,387 miliarde euro (32,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3% fata de 31 decembrie 2018. Rata serviciului datoriei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

