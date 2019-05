Daniel Zamfir propune limitarea dobânzii excesive pentru credite „Dobanda excesiva determina un volum scazut de creditare, afectand indirect economia, prin blocarea creșterii economice. Costurile mari ale creditului rapesc debitorilor șansa de a consuma, iar economiei sume mari de bani alocate plații dobanzilor excesive, ceea ce inseamna reducdrea colectarii de TVA la bugetul central, reducerea locurilor de munca, scaderea intenției de investiție și scaderea increderii in viitor. A se interzice sau limita dobanzile excesive inseamna a prezenta neutralitatea banilor și stabilirea prețurilor. A permite sau chiar a proteja dobanzile excesive inseamna a accepta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

