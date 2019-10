Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Mioveni, ca ”nu a vazut nicio informație oficiala” cu privire la respingerea celor doua propuneri trimise de ea la Bruxelles pentru funcția de comisar, respectiv Rovana Plumb și Dan Nica.”Eu nu am vazut nimic oficial. Am vazut dorința…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan i-a cerut, luni, prim-ministrului Viorica Dancila sa faca alte propuneri pentru functia de comisar european din partea Romaniei, adaugand ca potrivit informatiilor pe care le detine, Rovana Plumb sau Dan Nica nu ar avea sanse sa obtina un portofoliu. "In aceasta…

- "Am primit informatii extrem de importante de la Bruxelles legate de cele doua candidaturi pentru pozitia de comisar european. Informatiile sunt extrem de grave, atat pentru constituirea Comisiei, cat si pentru imaginea Romaniei, pentru ca sansele ca unul dintre cei doi sa ajunga comisar european…

- Informația a fost dezbatuta, duminica seara, in emisiunea lui Octavian Hoandra, de la Realitatea, de analistul politic Bogdan Chirieac: ”Eu cred, in continuare, ca Romania are la Bruxelles o imagine mult mai rea decat este in realitate. Și am vazut lucrul acesta atunci cand s-a incercat cat…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, marti, 20 august, de la ora 11.00, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea are ca scop discuții despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- Premierul Viorica Dancila a trimis la Bruxelles scrisoarea cu propunerile Romaniei de comisar european, acestea fiind Dan Nica și Rovana Plumb, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse politice și guvernamentale.

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…