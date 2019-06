Dăncilă, schimbare miniștri. ”Cred că acest lucru ne-a costat mai mult” Intrebata daca fost o gafa a PSD faptul ca in trei guverne, ale alianței PSD-ALDE, s-au schimbat s-au schimbat peste 80 de miniștri, premierul Viorica Dancila a raspuns: ”Nu știu daca faptul ca au schimbat miniștri ne-a afectat foarte mult. Au fost guverne care au schimbat la fel un numar foarte mare de miniștri. Cred ca ne-a costat un pic ca am schimbat trei guverne. Acest lucru cred ca ne-a facut sa ne zdruncinam un pic. Sa zdruncinam increderea oamenilor. Cred ca acest lucru ne-a costat mai mult decat faptul ca am schimbat miniștri. Pentru ca un ministru intra in guvern, dar daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila se pregatește sa faca remaniere in Guvern, dar decizia va fi luata abia luna viitoare, dupa ce PSD iși va alege un președinte, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Marți seara, dupa ce a picat moțiunea de cenzura, la Romania TV, Dancila a enunțat și criteriile prin care va face…

- Viorica Dancila, presedintele interimar al PSD, considera ca viitorul președinte al PSD trebuie sa fie un om proeuropean, un om atașat valorilor social-democrate și valorilor europene și transatlantice. Intrebata care ar trebui sa fie criteriile pe care ar trebui sa le indeplineasca viitorul președinte…

- Viorica Dancila, presedintele intermar al PSD a declarat, aseara dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca au fost facute mai multe modificari pe functii in partid, dar si cu propuneri pentru ministere. Premierul va ramane in functia de presedinte al ...

- Viorica Dancila pare sa-si fi schimbat radical atitudinea, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Premierul nu ezita sa-l critice pe fostul lider PSD si se dezice de actiunile partidului in domeniul justitiei.Dupa sedinte Comitetului Executiv National al PSD de marti seara, Dancila a fost intrebata…

- Romania isi mentine angajamentul de a muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, spune premierul Viorica Dancila. Ea l-a sunat pe ambasadorul israelian la Bucuresti, David Saranga, sa-i dea asigurari in acest sens, scrie presa israeliana,...

- Intrebata de jurnalisti la Prefectura Arad de ce nu a fost prezenta alaturi de conducerea PSD la mitingul de la Iasi, Viorica Dancila a raspuns: "Pentru ca am incercat sa acoperim mai multe judete din tara si atunci o parte au mers la mitingul de la Iasi, o parte am venit in judetele din alta zona…

- Premierul aflat la Hunedoara a fost intrebata de o femeie: ”Doamna Dancila, o intrebare va rog, de ce nu va dați demisia? Aprobați legi și numai rau faceți”. Viorica Dancila a reacționat imediat: ”Pentru ca aceste legi sunt pentru oameni și eu sunt un bun roman și un bun roman ține cu Romania…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca are aceeasi relatie cu premierul Viorica Dancila ca in momentul in care a propus-o la sefia Guvernului. Intrebat in ce relatii este cu premierul...