- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca pensiile speciale reprezinta recunoasterea unor conditii de munca sau unor restrictii speciale, nu inseamna privilegii speciale, ea salutand initiativa ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, depusa in Parlament, prin care propune impozitarea suplimentara…

- Masura impozitarii pensiilor speciale nu a fost inclusa in proiectul de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat marti pe site-ul Ministerului Finantelor, pentru ca reprezinta un mecanism la care inca se lucreaza si va fi trimis in Parlament in perioada urmatoare, a afirmat…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca masuri precum cele privind instituirea unei taxe pentru pensiile speciale care depasesc 10.000 de lei si impunerea unor conditii pentru studenti privind gratuitatea la calatoriile cu trenul ”sunt chestiuni pe care toti oamenii le reclama”. Teodorovici…

- USR a ironizat anuntul ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, privind impozitarea pensiilor speciale, aratand ca jumatate dintre ele vor ramane intacte. "Cu un ochi la gaura uriașa din bugetul de stat și cu celalalt la viitoarele alegeri, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a vorbit…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…