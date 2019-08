Propunerile pentru postul de comisar european n-au fost respinse, a declarat, joi, premierul Viorica Dancila, care a sustinut ca USR face ''tara de ras'', pentru ca face lobby la Bruxelles pentru neacceptarea candidatilor. "Am facut propunerile pentru comisar european. Propunerile nu au fost respinse. Am vazut ca a iesit in spatiul public ca au fost propunerile respinse. Nu am nicio informatie, nu am fost sunata de presedintele Comisiei Europene ca ar respinge propunerile pe care le-am facut. In eventualitatea in care aceste propuneri nu sunt agreate, voi veni cu alte propuneri,…