Dăncilă - Netanyahu, întâlnire amânată. Chirieac: Sunt lucruri peste care nu se trece "Este ratarea unei mari sanse pentru Romania. In opt august, trebuia sa aiba loc sedinta comuna de Guvern, Romania - Israel, la Bucuresti. Premierul israelian nu face des vizite in afara tarii. In Romania, ar fi venit. A fost demența lui Ludovic Orban, care i-a facut plangere penala Vioricai Dancila pentru intalnirea din Israel, din primavara, cand s-a propus mutarea Ambasadei Romaniei de la Telaviv la Ierusalim. Cu tot scandalul izbucnit, inclusiv in plan international, atunci s-a amanat vizita si a fost propusa - la fel și ședința de Guvern comuna - pentru opt noiembrie. Eu cred ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

