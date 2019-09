Stiri pe aceeasi tema

- In contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu primarul orașului Jersey City, Steven Fulop.In cadrul discuțiilor premierul a subliniat oportunitațile economice din domenii esențiale precum energie, infrastructura,…

- Premierul Viorica Dancila incepe luni o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. Agenda primei zile a vizitei cuprinde o serie de intalniri cu autoritati locale, cu membri ai conducerii Bancii Mondiale, dar si participarea la ceremonia de semnare a Acordului de imprumut destinat…

- Premierul Viorica Dancila a suspendat strategia PSD privind restructurarea Guvernului și supraviețuirea in Parlament, anunțandu-și partidul ca se amana toate planurile cu doua saptamani, pentru ca și-a aranjat o deplasare in SUA. Dancila va pleca in ultima saptamana din septembrie in Statele Unite ale…

- 'SUA sunt foarte preocupate de statul de drept si nu doar din motivele evidente, anume ca nu poti avea o societate civila fara statul de drept. Este foarte greu sa creezi un climat de investitii propice in orice tara unde cei care vor sa isi riste capitalul nu stiu care sunt regulile sau care, mai…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu vicepremierul bulgar Ekaterina Zaharieva, ministru al Afacerilor Externe, aflata in vizita la Bucuresti, context in care a exprimat dorinta aprofundarii cooperarii dintre cele doua tari. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Marți, la Antena 3, in cadrul unei ediții speciale, analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat cine a convocat intalnirea in SUA dintre Klaus Iohannis și Donald Trump, dar și daca este benefica sau nu pentru Romania. „La fel ca dumneavoastra, știu ca un rol important l-a avut Ambasadorul Romaniei…

- Iurie Leanca a fost viceprim-ministru pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova. In perioada mai-octombrie 1989, Iurie Leanca a fost funcționar la Ambasada Uniunii Sovietice din București. Intre 1993-1997 a fost ministru-consilier al Ambasadei Republicii Moldova in Statele Unite ale Americii.…

- Guvernul Dancila a adoptat Codul administrativ prin OUG. „€Adoptam astazi noul Cod administrativ, un proiect important pentru modernizarea administrației publice, rezultat al unei ample consultari cu reprezentanții structurilor asociative. Prin acest act normativ cream un cadru unitar și punem intr-o…