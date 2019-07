Dăncilă, întâlnire cu reprezentanţii studenţilor: Nu-i putem obliga! Nu avem cum! "Azi, la ora 13,00, avem o intalnire cu reprezentantii studentilor, este o intalnire fireasca si cred ca este un mod de a proceda foarte corect, pentru ca vrem sa vedem care sunt problemele pe care studentii le vad prioritare. Si, asa cum am mentionat in nenumarate randuri, este bine sa luam impresiile, ideile, sa vedem masurile de la cei care solicita acest lucru pentru a fi pliate pe realitatea existenta, pentru a fi pliate efectiv pe ceea ce-si doresc studentii", a declarat Dancila. "Nu-i putem obliga, nu avem cum!" "Nu-iobliga, nu avem cum!" Intrebata daca se va discuta si despre posibilitatea de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

