- Viorica Dancila a reclamat marti dimineata la Curtea Constitutionala existenta unui conflict juridic cu Inalta Curte de Casatie si Justitie in privinta modului in care sunt aplicate noile prevederi cu privire la formarea completurilor de 5 judecatori....

- Surse oficiale susțin ca dezbaterea va avea loc pe 17 septembrie și nu este exclus ca decizia sa fie anunțata chiar și mai tarziu de aceasta data. Saptamana trecuta, PNL, USR si PMP, dar și Inalta Curte de Casație și Justiție au sesizat Curtea Constituționala, pe motiv ca 30 de articole din noul…