Guvernul discuta in prima lectura, in sedinta de joi, un proiect de lege care "stabileste proceduri clare pentru cautarea persoanelor disparute si imbunatateste metodele speciale de cautare a acestora, prin eliminarea blocajelor administrative si institutionale", a afirmat premierul Viorica Dancila. "Am demarat un amplu proces de modificare a legislatiei pentru ca drame precum cea din Caracal, care a cutremurat intreaga societate, sa nu se mai intample. In sedinta de astazi, discutam in prima lectura un proiect de lege care stabileste proceduri clare pentru cautarea persoanelor disparute si imbunatateste…