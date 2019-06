Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile asigurarii echilibrelor economice Premierul Viorica Dancila a primit joi delegația de experți a FMI, condusa de Jaewoo Lee, șeful misiunii Fondului pentru Romania și Bulgaria, aflata in vizita anuala de evaluare a situației macroeconomice, procedura de consultare periodica cu autoritațile…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), citate de...

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%. Potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar în ultimele patru…

- In 10 aprilie, Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca rata anuala a inflatiei din Romania, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut in martie la 4,03-, de la 3,83- in februarie. Miercuri, Eurostat a anuntat ca, dupa Romania (4,2-), cele mai mari rate anuale ale…

- Productia industriala a scazut cu 0,2% in zona euro si a stagnat in Uniunea Europeana (UE 28), in luna februarie 2019 comparativ cu ianuarie 2019, arata datele Eurostat. În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Polonia (1,7%), Bulgaria (1,5%),…

- Slovenia, Croatia si Romania au inregistrat in februarie cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana al comertului cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In zona euro, comertul cu amanuntul…

- Rata medie de compensare a angajatilor din Uniunea Europeana (reprezentand salarii, remuneratii si contributii sociale platite de angajator) a variat in 2016 de la 44 euro pentru o ora lucrata, in zona metropolitana Bruxelles si in Luxemburg, la sub patru euro pentru o ora lucrata in trei regiuni…