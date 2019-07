Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a cerut, vineri seara, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, dupa cazul de la Caracal, unde Politia a intervenit dupa 19 ore de la primul apel la 112 al adolescentei care a anuntat ca este sechestrata in casa unui barbat. ”Cred ca seful Politiei Romane trebuia…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referitor la cazul adolescentelor disparute din Olt, ca i-a cerut ministrului de Interne sa mearga la fata locului si sa aiba cat mai repede concluziile anchetei. Dancila spune ca vor fi luate ”masuri foarte stricte”, iar cei care au gresit trebuie sa plateasca.…

- Premierul Viorica Dancila a cerut demiterea șefului Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a prefectului județului Olt, Petre-Silviu Neacsu, și a șefului imputernicit al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Voiculescu Cristian, transmite Mediafax.

- Mariana Pop, purtatorul de cuvant al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a afirmat, intr-o declarație de presa susținuta vineri seara, ca Serviciul a respectat toate procedurile in cazul celor trei apeluri primite de la Alexandra Maceșan. Pop a precizat ca apelurile la 112 au fost transferate catre…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului afacerilor interne, Nicolae Moga, sa coordoneze, direct, ancheta in cazul cutremurator din OltLa solicitarea premierului Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, va coordona direct, la fata locului, ancheta care sa clarifice de urgenta…

- Bogdan Licu, procurorul general, a oferit unul dintre raspunsurile mult asteptate in cazul presupusului criminal in serie din Caracal. Acesta a transmis ca se putea interveni fara autorizatie si mai mult, Gheorghe Dinca era deja considerat suspect in cazul Madalinei, fata disparuta in urma cu trei luni.

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat vineri dupa-amiaza, dupa ce au aparut detalii șocante despre cazul dispariției a doua adolescente din Caracal. Va reamintim ca poliția a gasit ramașițe umane in casa unui barbat de 66 de ani.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște nicio fapta in fața anchetatorilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal in cazul din Caracal, se afla, la ora transmiterii…