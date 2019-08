Judecatoarea Dana Girbovan a anuntat miercuri ca isi retrage demisia din magistratura, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea de numirea a sa in functia de ministru al Justitiei. "Am luat act de decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a respinge propunerea privind numirea mea in functia de ministru al Justitiei. Voi raspunde public, punctual, motivelor presedintelui, inclusiv aceluia ca propunerea ce ma vizeaza este 'total impotriva valorilor democratice', dupa ce acesta isi va motiva in scris si publica hotararea. (...) Mi-am inaintat demisia catre Sectia…