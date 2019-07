"E stabil, l-au mutat in alta camera, nu mai e in cea de urgente, e destul de ok. Am venit din tribuna, nu credeam ca e vorba de antrenorul noistru. Cand l-am vazut acolo... nu vreau sa mai relatez ce s-a intamplat, pentru ca nu vreau sa-mi mai aduc aminte. A fost un pic de forfota si am vazut ca Straton a fugit spre ambulanta si mi-am dat seama ca ceva nu e in regula si am zis ca cobor si sa vad ce se intampla. Tipam la domnul Istvan Kovacs sa opreasca meciul si el zicea ca nu a vazut. Nu are el vina, arbitrul de rezerva trebuia sa-i spuna in casca, sa opreasca meciul. Omul acela era intins…