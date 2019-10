Stiri pe aceeasi tema

- Decizia este una surprinzatoare in contextul in care, inaintea sedintei CEX, erau vehiculate intens doua nume: Mihai Fifor - sustinut de Viorica Dancila si Victor Negrescu sustinut de Lia Olguta Vasilescu, Marcel Ciolacu si Paul Stanescu. Totodata, Dancila anuntase inaintea sedintei cu social democratii…

- Europarlamentarul PSD Dan Nica va fi propus de Guvern pentru functia de comisar european. Nica, fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Nastase, a fost cercetat in dosarul Microsoft, insa, intre timp, faptele s-au prescris. Nici la Bruxelles nu se bucura de o imagine prea buna dupa ce a fost prins…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- In PSD au aparut tensiuni dupa iesirea Rovanei Plumb din jocurile pentru comisarul european. Cea mai mare nemultumire pleaca de la vehicularea in partid a lui Mihai Fifor ca potential candidat. Surse din PSD spun ca de fiecare data cand apare o functie, Fifor emite pretentii si mai este si incurajat…

- Comitetul Executiv al PSD se reunește, marți, de la ora 16.00. Ședința are loc dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de Comisia JURI a PE pentru funcția de comisar european, iar premierul a anunțat ca va face o noua propunere in acest sens. Intalnirea social-democraților de marți va avea loc la sediul…

- PSD decide azi soarta coaliției, social-democrații fiind convocați de Viorica Dancila pentru a discutata variantele în cazul unei eventuale ieșiri de la guvernare a ALDE. Discuțiile vin în contextul în care Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca este în discuții cu Pro România…