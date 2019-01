Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3,7 milioane de telespectatori au urmarit programul de Revelion de la Antena 1 prezentat de Dan Negru.Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 19-lea an consecutiv, a fost lider de audienta pe toate segmentele de public, transmite postul de televiziune, scrie…

- In noaptea dintre ani, la Revelionul Starurilor 2019, prezentat de Dan Negru, la Antena 1, de la ora 22.15, vor urca pe scena zeci de artiști iubiți de marele public. Ce s-a intamplat in spatele camerelor de filmare, pe parcursul celor doua zile de inregistrari, aflați in continuare.

- Dan Negru (47 de ani) are cu ce se lauda, pe plan profesional. In anii studentiei s-a pregatit sa devina contabil, insa iata ca a fost mai degraba atras de micul ecran, dar si de radio, decat de finante, scrie click.ro. El a filmat deja programul de Revelion pe care il va prezenta, la Antena […]

- Ediția de marți seara a show-ului ”Chefi la cuțite” a oferit o porție de adrenalina și suspans concurenților, dar și celor din fața micilor ecrane, ce au așteptat cu sufletul la gura verdictul final al juraților, pentru a afla numele bucatarilor din echipele sezonului șase. Cel mai iubit show culinar…

- Cea de-a șasea ediție din sezonul 6 a clasat „Chefi la cuțite” ca lider de piața la nivelul publicului din mediu urban. In intervalul orar in care a fost difuzata emisiunea, 19.59-23.10, la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a fost lider cu o medie de 8,2 puncte de rating și 18,6% cota de…

- Editia "Romania, te iubesc!", difuzata duminica de Pro TV, a fost lider de audienta la nivel national, fiind urmarita de peste un milion de telespectatori, scrie news.ro.Programul a inregistrat 5.5 puncte de rating si 18% cota de piata pe segmentul de public comercial, format din persoane…

- Show-ul „Te cunosc de undeva!”, care i-a desemnat caștigatori pe Alin Gheorghișan, cu o transformare in starul sud-coreean PSY, respectiv duetul Raluka și Ana Baniciu, care i-au imitat pe Bruno Mars și Cardi B, a fost sambata seara lider de audiența in mediul urban. Cea de-a șasea gala a sezonului a…

- Cel de-al șaselea episod din noul sezon “Fructul oprit” le-a oferit, miercuri seara, secvențe emoționante, suspans și numeroase surprize telespectatorilor. Aceștia au avut parte de o apariție neașteptata in serial, cea a personajului Tudor Caragea - interpretat de marele actor Adrian Titieni, care a…