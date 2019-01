Stiri pe aceeasi tema

- Fostul patron al OTV, Dan Diaconescu, se confrunta cu probleme financiare grave, scrie spynews.ro. Pare ca blestemul Elodiei l-a ajuns din urma. Dupa perioada petrecuta in pușcarie, Diaconescu ar putea ajunge in strada. Acesta are datorii la banci de 5 milioane de euro. Citeste si A fost…

- Mama fetitei ale carei organe, dupa moarte, au salvat viata altor doi copii a acceptat sa le doneze stiind ca, in acest fel, o parte din propriul ei copil „va fi acolo”, si „face bine altui copil”, decizia fiind cea mai grea din viata ei.

- Fanica Panciu a fost primar al orașului Panciu, Vrancea, timp de patru ani, in perioada 1996 – 2000. Cat timp a avut funcția de conducere, edilul și-a construit, pe un teren de peste 1.300 de mp, o casa cu patru etaje, 35 de camere, anexe gospodarești și o piscina. Deși dupa terminarea mandatului de…

- Ziua Mondiala a Diabetului are loc in fiecare an pe data de 14 Noiembrie, atunci cand sunt organizate cele mai mari campanii de informare cu privire la aceasta afecțiune. 14 noiembrie este Ziua Mondiala a Diabetului din 1991, la inițiativa Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a Federatiei Internationale…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, cea mai mare companie internationala de comunicatii prin cablu, a inregistrat o cresterea anuala a veniturilor cu 4% in T3, la 164,2 milioane lei, comparativ cu 158 milioane lei in aceeasi perioada a anului trecut, informeaza compania.

- Catalin Maruța a facut declarații despre partenera sa de viața, binecunoscuta cantareața Andra. Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai unite cupluri de vedete din showbiz-ul romanesc . S-au casatorit in anul 2008. Andra și Catalin Maruța au impreuna doi copii: David și Eva . Prezentatorul…

- Clipe grele pentru un model care avea toata viata si cariera inainte. Mairead O’Neill a murit la 21 de ani. Celebrul model s-a stins din viata subit. Familia si prietenii sunt ingroziti de cele intamplate. Celebrul model a absolvit Universitatea in luna august și a avut „lumea la picioarele ei”, potrivit…