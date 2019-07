Dan Barna, reacţie după publicarea raportului GRECO: Nota doi! "Autoritațile de la București tocmai au primit nota doi de la GRECO dupa ce Romania a implementat o singura recomandare din cele cinci formulate de experții GRECO in raportul ad-hoc de anul trecut. Ca urmare a publicarii raportului GRECO - sub presiune publica, nu pentru ca actualul Guvern ar da doi bani pe transparența -, intreaga Romanie a putut vedea, inca o data, ce cred experții europeni despre așa-zisa reforma a sistemului judiciar facuta de PSD și ALDE, care a avut ca scop doar blocarea luptei impotriva corupției și destructurarea sistemului in ansamblu. Negru pe alb, Secția speciala,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

