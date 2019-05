Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR-PLUS va avea candidat la alegerile prezidentiale, dupa cum a precizat, vineri, co-presedintele Dan Barna. “Obiectivul acestei aliante este ca intr-un an si jumatate sa dea presedintele Romaniei, primarul Bucurestiului si primul ministru. (…) Am facut aceasta alianta toata Romania. Am…

- Co-președintele USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat, vineri, la mitingul din București, ca Alianța va avea candidat la alegerile prezidențiale, relateaza Mediafax.Dan Barna a anunțat, vineri seara, la București ca obiectivul USR-PLUS este ca într-un an și jumatate sa dea României un președinte…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…

- ”Obiectivul acestei alianțe - n.r. USR-PLUS- este ca intr-un an și jumatate sa dea președintele Romaniei, primarul Bucureștiului și primul ministru. (...) Am facut aceasta alianța toata Romania. Am facut aceasta alianta pentru ca trebuie sa le dam oamenilor decenti din aceasta tara o alternativa…

- Obiectivul Aliantei 2020 USR-PLUS este sa dea Romaniei presedintele, primarul Bucurestiului si prim-ministrul, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la mitingul organizat, vineri seara, in Parcul Izvor din Capitala. "Am inteles ca Romania este mult mai buna, mai frumoasa si mai intensa,…

- Mircea Badea a comentat imaginile de la Cluj-Napoca unde Dragoș Paslaru, membru PLUS, fost ministru in Guvernul Cioloș, a dansat la miting. "Cand vin la emisiuni, sunt tot timpul constipați, par chinuiți de durere ca-s probleme in justiție, ca e corupție etc, fac ca toate visele, dar la mitingul…

- Președintele PLUS Dacian Cioloș a declarat, duminica la Constanța, ca PSD vrea sa politizeze companiile de stat prin înființarea Fondului Suveran de Investiții, iar soluția ar fi un management corporatist. Liderul USR Dan Barna a spus ca social-democrații încearca, prin Fond, sa fure banii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, sambata, o posibila colaborare a partidului cu PNL, la alegerile locale din 2020, in Capitala. El a mai precizat ca alianta USR-PLUS va continua si la celelalte alegeri care urmeaza in Romania. Barna spune ca Alianta 2020 USR PLUS va continua dupa alegerile europarlamentare,…