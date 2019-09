Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis a fost "un pompier pentru momentele cand casa a luat foc si se prabusea" si a spus ca "Romania are nevoie de un presedinte full-time". "Atuul pe care il am in aceasta competitie este exact energia…

- Liderul USR Dan Barna l-a criticat, vineri, pe Klaus Iohannis spunand despre acesta ca a fost "un pompier pentru momentele cand casa a luat foc și se prabușea". Liderul USR a mai spus ca daca președintele Iohannis ar fi fost un "gospodar mai atent și diligent", nu se ajungea in astfel de situații.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca vineri va avea loc la Biroul Executiv Central (BEC) depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis la prezidentiale. "Biroul Executiv al PNL a decis ca in data de 20 septembrie sa aiba loc depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis pentru…

