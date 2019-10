Dan Barna, despre Parlamentul României: Nu avem o majoritate funcțională Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Ploiesti, ca deocamdata in Parlament nu exista o majoritate functionala si "PNL nu a generat o majoritate care sa sustina reformele", avand in vedere ca proiecte de lege solicitate de partidul sau - 'Fara penali in functii publice' si alegerea primarilor in doua tururi de scrutin nu au ajuns nici pe ordinea de zi a legislativului, scrie Agerpres. "Vin de la Parlament unde, de dimineata, din pacate, am avut o dovada trista ca nu avem o majoritate functionala, cel putin deocamdata. Propunerile USR, sustinute de altfel, cel putin in discutia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, a cerut in ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților includerea pe ordinea de zi de luni a proiectului pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, inițiativa USR „Fara penali”, precum și inițiativa legislativa privind transpunerea in lege…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice. Conform surselor politice, seful statului se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen…

- ​​Viorica Dancila se așteapta ca o parte dintre semnatarii moțiunii de cenzura sa se razgandeasca și sa nu voteze împotriva Guvernului pe motiv ca nimeni nu a ajuns în Parlament „pe persoana fizica” și vor trebui sa le explice primarilor de ce „nu-și vor mai primii banii”.…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi, la Hunedoara, ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa inceteze cu nominalizarile de candidati pentru functiile de ministri, apreciind ca guvernarea actuala si-a pierdut legitimitatea motiv pentru care ar trebui sa se prezinte in fata Parlamentului. De asemenea,…

- Liderul USR, Dan Barna, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerile de ministri facute de Viorica dancila si sa puna ”capat acestui targ de parlamentari si de ministri”.”Domnule presedinte Iohannis, respingeti propunerile de astazi ale premierului Viorica Dancila si puneti…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, la Școla de vara a organizației de femei a social-democraților de la Mamaia, ca a oferit ALDE posibilitatea unor liste comune la alegerile parlamentare, insa partidul lui Tariceanu a respins oferta. Viorica Dancila a acuzat ALDE ca a recurs la șantaj in…