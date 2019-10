Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, este convins ca Dan Barna va castiga alegerile prezidentiale, iar in eventualitatea in care liderul USR nu va ajunge presedinte al Romaniei, atat PLUS, cat si USR vor avea de castigat."Am venit cu un candidat pentru alegerile prezidentiale…

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, este convins ca Dan Barna va castiga alegerile prezidentiale, iar in eventualitatea in care liderul USR nu va ajunge presedinte al Romaniei, atat PLUS, cat si USR vor avea de castigat. "Am venit cu un candidat pentru alegerile prezidentiale care va…

- „Obiectivul nostru este ca eu, in calitate de candidat al alianței USR-PLUS, sa ajung in turul al doilea. Este o probabilitate evidenta ca președintele Iohannis va fi celalalt candidat din turul al doilea, reprezentantul PNL. Pentru Romania va fi un semn de mare normalitate și insanatoșire sa aiba…

- Președintele USR, Dan Barna, a precizat ca Dacian Cioloș va ramane candidatul pentru funcția de premier al Alianței USR-PLUS, indiferent de rezultatul obținut de Alianța la alegerile prezidențiale din toamna. Președinții USR și PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Cioloș, au anunțat oficial ca au convenit…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri seara ca la negocierile cu conducerea USR s-a decis ca Dan Barna sa fie candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, iar el sa fie candidatul pentru functia de premier, insa propunerea trebuie validata de structurile de conducere ale…

- Presedintele USR, Dan Barna, a fost desemnat candidatul Aliantei 2020 USR PLUS la alegerile prezidentiale. Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, va fi candidat pentru functia de premier.Cele doua formatiuni au decis sa participe impreuna la toate rundele de alegeri de anul acesta si de anul viitor ndash;…

- Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat vineri candidatul comun al Alianței 2020 la alegerile prezidențiale din aceasta toamna, au declarat surse participante la negocierile dintre cele doua partide pentru G4Media.ro. Totodata, liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost desemnat candidatul Alianței…

- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…