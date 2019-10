Dan Barna: Alianta USR PLUS vrea sa guverneze pentru a face reforme, nu pentru a fi prezenti in poza

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS este pregatita sa intre "maine" la guvernare, daca e cazul, a declarat duminica, la Iasi, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Ciolos, care a participat la o intalnire in cadrul careia Dan Barna, candidatul USR PLUS, si-a prezentat proiectul pentru Presedintie, a sustinut ca, in prezent,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat duminica, la Iasi, ca Alianta USR PLUS isi doreste sa guverneze pentru a face reforme, nu pentru "poza". Barna a spus ca a purtat discutii cu premierul desemnat, Ludovic Orban, in cadrul carora acesta a fost deschis la propunerile USR privind alegerea primarilor…

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos afirma ca Alianța din care face parte poate intra „maine” la guvernare, dar pe proiecte politice, nu „pe carpeli și ințelegeri pe termen scurt”. „Ar fi oportunism sa intram intr-o guvernare care nu are niciun fel de susținere”, il completeaza Dan Barna, conform Mediafax.Citește…

- Liderul USR, Dan Barna, a fost admonestat la o dezbatere la Iași sa nu foloseasca expresii legate de ficat, dupa ce a spus ca va face tot ce depinde de ficatul sau ca România sa devina civilizata. Un barbat din public i-a spus lui Barna ca sugereaza „un sac de box pregatit sa încaseze”,…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, dupa consultarile cu Ludovic Orban, ca s-a discutat despre obiectivele sustinute in spatiul public de Alianta 2020 USR-PLUS, existand o ”deschidere explicita” din partea premierului desemnat. Barna anunta o noua runda de discutii saptamana viitoare.

- Cupa Federatiei la oina, intrecere disputata la Harlau, in judetul Iasi, i a revenit echipei Frontiera Tomis Constanta, care a trecut in finala mare de Biruinta Gheraesti cu 23 16 13 10 . Pe locul trei s a clasat Straja Bucuresti, cea care a invins in finala mica Politehnica Cluj, scor 13 12. In semifinale,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a invitat-o pe prim-ministrul Viorica Dancila, la Iasi, sa participe la o prima dezbatere din campania pentru alegerile prezidentiale. Precizarile au fost facute dupa ce, sambata, Viorica Dancila i-a criticat pe contracandidatii sai, Klaus…