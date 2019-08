Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au fost alertati, sambata, de o femeie, pasager intr-un autoturism, care a sunat la 112 si a spus ca a fost amenintata cu un pistol, in trafic, de o persoana.

- "Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au fost sesizati prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 de catre o femeie, din Valcea, pasager intr-un autoturism care se deplasa pe autostrada (A1) din directia Bucuresti catre Pitesti, cu privire la faptul ca ar fi fost…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Vaslui au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Sauca, judetul Valcea. Potrivit ISU Vaslui, detasamentul de pompieri Vaslui intervine in localitatea Sauca, comuna Laza, cu doua autospeciale, o autospeciala…

- Politistii rutieri care patruleaza pe autostrazi au constatat ca zilnic, multi conducatori auto opresc nejustificat pe banda de urgenta, creand situatii periculoase. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat a murit pe Autostrada A1 dupa ce s a dat jos din masina pe banda de urgenta.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 58, pe sensul de mers catre Pitesti, in zona localitatii Satu Nou, judetul Dambovita,…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite grav, joi dimineata, in urma coliziunii dintre un autoturism inmatriculat in Galati si Trenul InterRegio 4541, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, accidentul a avut loc la o trecere…

- Un accident grav a avut loc joi dimineața, 4 iulie pe Drumul Judetean 153, la iesirea din orasul Reghin. Un autoturism a fost lovit in plin de tren. O persoana a murit și alte trei au fost grav ranite. Un om a murit și alți trei au suferit rani grave, in urma coliziunii dintre un autoturism inmatriculat…

- La data 1 iunie, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au fost solicitati prin Sistemul National Unic de Apeluri de Urgenta 112 sa intervina pe raza localitatii Manasturel la un caz de violenta in care un barbat a agresat si amenintat cu un cutit o femeie, provocandu-i taieturi la nivelul…