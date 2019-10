Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi va pastra primul loc in Uniunea Europeana si in acest an la productiile de porumb si floarea soarelui, in conditiile in care suprafetele insamantate au fost mai mari decat in 2018, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza Agerpres. "In privinta culturilor…

- Petre Daea : “Dezvoltarea sectorului montan inseamna munca in echipa, colaborare cu partenerii sociali” Petre DAEA, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, s-a intalnit la sediul MADR cu intreg personalul Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM). Alaturi de ministru s-au aflat secretarul de stat…

- Printr-un comunicat de presa, APIA aduce la cunoștința fermierilor ca se afla in plina campanie de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile unice de plata eșantionate in acest scop, in conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale in vigoare. Controalele pe teren sunt…

- Romania nu va opri exportul de ovine sub nicio forma, dar regulile de export privind bunastarea animalelor vor fi respectate in totalitate, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Precizarea ministrului Agriculturii vine dupa ce comisarul european pentru…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis, i-a trimis o scrisoare ministrului roman al Agriculturii, Petre Daea, in care ii cere sa opreasca livrarea a 70.000 de oi din Romania catre Golful Persic, deoarece conditiile adecvate pentru bunastarea animalelor nu…

- In cadrul vizitei la amenajarea de irigatii Carasu - Galesu, din judetul Constanta, investitie in valoare de 6.102.469 lei, ce asigura captarea apei din Canalul Dunare-Marea Neagra pentru irigarea a 4.694 ha, ministrul Petre Daea a explicat ca lucrarile la statia de baza pentru pompare si la cele…