Dacian Cioloş se jură că nu e nici securist și nici nu a colaborat cu serviciile Liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloș, a transmis marți ca nu a colaborat cu Securitatea la nicio varsta și nici nu a colaborat cu vreun serviciu de informații. Fostul premier zice ca alianța USR-PLUS este ținta unor atacuri „de sorginte securista” pentru a „semana neincrederea, suspiciunea”. Citește și: SURSE - PSD se pregatește pentru ieșirea ALDE de la guvernare: mutari de trupe in Parlament „Este aproape ironic modul in care, dupa 30 de ani, se incearca resuscitarea unor teme nevindecate. Oameni din vechea clasa politica, incapabili sa discute despre adevaratele probleme… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu a anuntat ca a colaborat cu procurorii si serviciile de informatii pentru a surprinde in flagrant o persoana care a contactat-o pe mama Alexandrei si i-a cerut bani pentru a o elibera pe minora, dar si pe Luiza. Persoana a fost prinsa si audiata, pista fiind una falsa. „De 5 zile…

- ”Sistemul si-a anuntat astazi decizia. Barna, candidat la prezidentiale si Ciolos premier! Totul decurge conform planului trasat. Ca sa ne ia dracu’ pe toti!”, a scris Codrin Stefanescu, duminica, pe Facebook. Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS au anuntat oficial candidatura lui Dan Barna la alegerile…

- Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a mers la negocieri cu președintele Franței, Emmanuel Macron și i-a cerut sa se demareze cat mai repede nominalizarea pentru șefia Parchetului European. Dacian Cioloș și-a exprimat public susținerea pentru Laura Codruța Kovesi.Citește…

- Moment neplacut pentru eurodeputatul roman Dacian Cioloș in plenul parlamentului european. Liderul grupului politic "Renew Europe” - format la initiativa presedintelui francez, Emmanuel Macron - vorbea despre un proiect prin care deciziile luate la nivel european sa fie mai

- Liberalii si socialistii din Parlamentul European nu il vor sustine pe conservatorul Manfred Weber pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat liderul Verzilor Philippe Lamberts. Informatia a fost confirmata si de liderul Renew Europe, Dacian Ciolos, relateaza Politico.

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are nevoie de un pact in interiorul opozitiei care sa clarifice cat de curand ce isi doreste de la viitoarele alegeri, spunand ca „avem un moment astral, o ocazie unica

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost ales, miercuri, liderul nou-inființatului grup ”Innoim Europa” din Parlamentul European. Din grup fac parte ALDE, miscarea „En marche” si Alianta USR-PLUS. Liderul USR, Dan Barna, a reacționat la veste, transmițand ca reprezentanții USR - PLUS de la Bruxelles vor…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…