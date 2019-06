Dacian Cioloș aruncă BOMBA: 'USR-PLUS este gata să-și asume inclusiv guvernarea' Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat miercuri, la RFI, ca alianța USR-PLUS este pregatita sa preia guvernarea, „daca e nevoie”, insistand inca o data pentru alegeri anticipate. ”USR-PLUS este gata sa-și asume inclusiv guvernarea, daca e nevoie, insa pentru asta are nevoie de certitudinea ca poate avea un sprijin in Parlament, pentru a lua decizii care vor fi așteptate de catre cetațeni sa fie luate de un Guvern legitim instalat”. Declarația a fost facuta la RFI de liderul PLUS, Dacian Cioloș, care amintește ca USR-PLUS pledeaza pentru alegeri anticipatem conform Mediafax. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat ca Alianta 2020 USR-PLUS nu va intra la guvernare daca Guvernul Dancila va fi demis de Parlament printr-o motiune de cenzura, ci va sustine o noua echipa guvernamentala in functie de programul politic al acestuia.

- Dacian Cioloș a declarat ca premierul Viorica Dancila i-a comunicat ca va analiza, in Guvern, posibilitatea de a prelungi programul de vot dupa ora 21:00. El a spus ca lucrurile i se par "grave" din acest punct de vedere deoarece exista o mobilizare importanta a oamenilor la vot, potrivit mediafax.Citește…

- Candidat al PSD la alegerile europarlamentare, Carmen Avram, susține ca, in opinia sa, duminica seara, Liviu Dragnea va anunța candidatura la prezidențiale din partea PSD. Declarația vine in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca duminica va fi anunțat candidatul la prezidențiale.”Cred…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu a declarat, la B1, ca partidul asteapta de la premierul Viorica Dancila o decizie privind remanierea sau restructurarea Guvernului, in urma refuzului presedintelui de a semna decretele de nimire a celor trei ministri propusi pentru portofoliile de la Justitie,…

- Liderul grupului PSD al Camerei Deputaților Alfred Simonis a declarat, la finalul ședinței grupului, ca PSD-ALDE are suficiente voturi pentru a adopta proiectele referitoare la Codul penal și Codul de procedura penala, precizand ca nu vede de ce alte partide nu ar vota pentru modificarea legilor,…

- Liviu Dragnea face un anunt cu privire la ministrul Justitiei. Liderul PSD sustine ca partidul nu si-l mai asuma pe Tudorel Toader. Dragnea s-a aratat deranjat de insistentele reporterilor pe aceasta tema."Pentru mine Tudorel Toader nu este un personaj despre care sa vorbesc in fiecare zi.…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, dupa decizia CCR potrivit careia inițiativa USR „Fara penali” este constituționala, ca nu iși face iluzii ca Parlamentul, „condus de un condamnat penal definitiv”, va adopta propunerea legislativa, conform Mediafax.Citește și: Sorin Ovidiu Vintu, atac…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Citu, a declarat, miercuri, dupa dezbaterea Legii bugetului in comisii, ca ministrul Finantelor Publice a refuzat sa semneze o declaratie pe proprie raspundere ca datele prezentate in buget sunt reale, desi OUG 114 prevede expres acest lucru. ”Este clar ca Romania…