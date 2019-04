Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca seful statului, Klaus Iohannis, nu ar trebui sa fie de acord sa-l numeasca pe Eugen Nicolicea ca ministru al Justitiei la propunerea PSD, întrucât acesta este "un incompetent complet".

- -In viziunea mea, Iohannis va juca saptamana viitoare blocand, și are argumente sa o faca, ajungerea acestui domn de la Mehedinți, care și-a terminat facultatea odata cu soția și fiica lui, Eugen Nicolicea, un cascador al rasului in justiție, blocand accederea lui in funcția de Ministrul al Justiției.-Calculul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Craiova, ca deputatul PSD Eugen Nicolicea va ajunge ministru al Justitiei "cand o face plopul pere si rachita micsunele".Orban a spus ca PSD "s-a mai facut o data de ras cu propunerile pentru aceasta remaniere". "PSD s-a mai facut…

- Opozitia nu este de acord cu nominalizarea lui Eugen Nicolicea, la Ministerul Justitiei si il sfatuieste pe presedintele Klaus Iohannis sa nu semneze decretele de numire in functie pentru cele trei nominalizari, in Guvernul Dancila. Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PLUS, a declarat duminica, la Satu Mare, ca urmeaza sa se intalneasca cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre un referendum pe tema Justitiei, el fiind de parere ca oamenii care au fost condamnati nu pot sa ocupe functii publice. …

