- Goulard a fost audiata la Oficiul Central de Combatere a Coruptiei si a Infractiunilor Financiare si Fiscale din Nanterre, in regiunea pariziana, a precizat sursa.Sylvie Goulard a fost desemnata oficial marti in Comisia Europeana de presedinta Ursula von der Leyen, odata cu alti 26 de comisari.…

- Noua grupare „Renew Europe” din Parlamentul European, din care face parte și USR-PLUS, și care a fost constituita la inițiativa En Marche (partidul lui Emmanuel Macron), face demersuri insistente pentru respingerea PSD-iștilor propuși sa preia un post de comisar european, zic surse politice pentru…

- Dacian Ciolos, presedintele grupului liberal Innoim Europa din Parlamentul European, a felicitat-o marti pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa in functia de presedinte al Comisiei Europene, anunța AGERPRES."Acum este momentul sa reinnoim Europa. Cetatenii ne-au sprijinit ferm ambitia…

- "Azi am discutat cu președintele Emmanuel Macron despre finalizarea procedurii de desemnare a procurorului-șef european. Am convenit sa lucram impreuna pentru a realiza cat mai repede nominalizarea șefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruța Kovesi l-a obținut…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a fost ales miercuri presedinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul European, al treilea grup ca pondere in legislativul european. Fostul premier a afirmat pe Facebook ca Romania se bucura de „un moment astral” si face un apel pentru o Opozitie unita.

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, europarlamentara USR Clotilde Armand anunța ca Dacian Cioloș este șeful grupului Renew Europe, fostul premier roman și lider al formații PLUS devenind astfel primul politician din estul Europei care preia președinția unui grup important PE. Potrivit Politico, Renew…

- Dacian Cioloș a anunțat, pe Facebook, ca a obținut președinția grupului Renew Europe din Parlamentul European, grup constituit in jurul partidului președintelui francez Emmanuel Macron, En Marche. ”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii…

- Marti, publicatia Politico scria ca Dacian Ciolos a castigat sustinerea partidului En Marche al presedintelui francez Emmanuel Macron, a partidului spaniol Ciudadanos si a altor partide din Germania si Olanda in cursa pentru sefia grupului politic Reinnoim Europa (Renew Europe) din Parlamentul European,…