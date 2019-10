Dacia ia Renault la remorcă Dacia ar putea fi pentru grupul Renault, marca ce salveaza vanzarile gigantului francez in anului 2019. Concret, in primele noua luni din 2019, vanzarile de masini Renault in Uniunea Europeana plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia au scazut cu 8,8%, la 807.640 de unitati, de la 885.540 de masini in acelasi interval al anului trecut. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

