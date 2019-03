Dacă va fi un Brexit fără acord, 13% din bunurile importate în MB vor avea taxe vamale Daca va fi un Brexit fara acord, propunerea privind regimul tarifar temporar la granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord vizeaza revenirea la clauza națiunii celei mai favorizate a Organizației Mondiale a Comerțului, a reamintit Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, potrivit Mediafax. Aceasta masura poate minimizarea costurile pentru mediul de afaceri și consumatori, mai susțin reprezentanții MMACA. Regimul tarifar propus va fi temporar, aplicabil pentru o perioada de maximum 12 luni, începând cu 29 martie 2019, în acest timp Guvernul va desfașura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

